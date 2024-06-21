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Общество

Наталью Никифорову переизбрали на пост руководителя регионального отделения «Союза женщин России»

21.06.2024 17:22|ПсковКомментариев: 0

Наталью Никифорову переизбрали на пост руководителя регионального отделения «Союза женщин России». Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Наталья Никифорова / «ВКонтакте»

Переизбрание состоялось на отчетно-выборной конференции реготделения «Союза женщин России» сегодня, 21 июня.

«Мы подвели итоги за пять лет. В нашей организации состоит 404 человека, существует 15 районных отделений. Самых два мощных вызова для нас - это ковид и СВО. Главная программа, по которой мы работаем - это национальная программа в интересах женщин». - сказала Наталья Никифорова.

Руководитель реготделения отметила, что «Союза женщин России» одним из первых начал помощь нуждающимся в период ковида. В настоящее время отделение активно принимает участие в помощи участникам СВО и их семьям. Две женщины из регионального отделения удостоены наград Минобороны России.

Также региональное отделение «Союза женщин России» помогает домам престарелых и организует сборы для больных детей. Сейчас реготделение планирует установку памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой, которая проживала в деревне Усвяты.

Руководитель реготделения дополнила, что сегодня также внимание было уделено семейным ценностям. «Сегодня мы подписали Хартию о защите традиционных ценностей», - добавила Наталья Никифорова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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