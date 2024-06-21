Общество

Михаил Ведерников: Мы отдаем дань уважения всем павшим в жестокой схватке с фашистами и склоняем голову перед поколением победителей

Мы отдаем дань уважения всем павшим в жестокой схватке с фашистами и склоняем голову перед поколением победителей, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в День памяти и скорби.

«В Псковской области начинается череда памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Сегодня, в День Памяти и Скорби мы отдаем дань уважения всем павшим в жестокой схватке с фашистами и склоняем голову перед поколением победителей», – сказал Михаил Ведерников.

За время войны погибло более 110 тысяч жителей Псковской области, четыре тысячи деревень были сожжены. На территории региона находится почти 800 воинских захоронений и братских могил, в которых покоятся более полумиллиона человек.

«Наша святая обязанность - хранить память об их великом подвиге, благодаря которому мы живём в сильной, независимой и благополучной стране. Искренне рекомендую в этот день провести время со своими детьми, рассказать им семейные истории о подвигах и победах их бабушек и дедушек. Сходите в музей, посетите памятные места, воинские захоронения. Связь поколений должна оставаться крепкой», – заключил губернатор.