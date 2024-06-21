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Александр Борисов: Мы должны через века пронести память о жертвах и подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны

Мы должны пронести память о жертвах и подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны через века. Об этом сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в День памяти и скорби.

«22 июня - День памяти и скорби напоминает нам о миллионах наших сограждан, погибших на фронте, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу. Эта дата навсегда останется в истории нашей страны, как одна из наиболее трагических. В этот день мы год за годом вспоминаем имена и истории людей, погибших в жесткой схватке с врагом, принесших нам Победу и подаривших нам будущее», – сказал Александр Борисов.

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась разрушительная, жестокая и кровопролитная война: фашистская Германия напала на Советский Союз.

«Надежды миллионов семей, судьбы целых поколений разрушились в одночасье. На защиту своей страны поднялся весь советский народ. Мы - дети, внуки и правнуки великих героев. Пронести память о них, об их беспримерном подвиге, о жертвах Великой Отечественной войны через века - наш долг. 22 июня – День памяти, день скорби, но вместе с тем день гордости за воинов, которые отдали свои жизни, чтобы эта война закончилась нашей победой. Это день бесконечной благодарности людям, которые подарили нам будущее. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть никому! Российское военно-историческое общество делает все, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне в сердцах россиян», – заключил Александр Борисов.