Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в мемориальной акции «Свеча Памяти»

Руководство и личный состав подразделений Росгвардии Псковской области приняли участие в мемориальной акции «Свеча Памяти» в День памяти и скорби. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Руководство управления возложило цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия были организованы около памятного знака, установленного в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона, а также у мемориала жертв немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 годов в Песках.

Росгвардейцы Псковской области в ходе мемориальной церемонии зажгли свечи и возложили цветы в память о событиях, произошедших 22 июня и почтили память павших минутой молчания.