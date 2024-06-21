Общество

Псковские школьники защитили исследовательские проекты

Участники смены для психолого-педагогических классов Псковской области «Школа педагогического успеха» защитили исследовательские проекты. В состав экспертной комиссии вошла врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

В течение недели в центре «Вега» ученики психолого-педагогических классов из Пскова, Великих Лук, Опочецкого, Островского, Пустошкинского и Невельского районов работали над исследованиями в сфере психологии и педагогики. Ребята представили проекты по развитию познавательной активности у младших школьников, предэкзаменационном стрессе и образе современного подростка, эмоциональному интеллекту у дошкольников и другим темам. Эксперты отметили серьезную погруженность школьников в изучаемый материал, владение актуальными знаниями.

«Уверена, что из всех ребят получатся прекрасные педагоги, ведь все задатки, необходимые для освоения этой профессии есть. И речь совсем не про профессиональные знания. Главное, что я увидела сегодня – горящий взгляд, бешеную любознательность и желание свернуть горы, чтобы сделать этот мир чуточку лучше», – поделилась впечатлениями врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

Напомним, профильная смена для учеников психолого-педагогических классов на базе центра «Вега» проходит уже в третий раз. С 17 по 23 июня школьники изучают тонкости педагогической профессии на практикумах, тренингах, мастер-классах и активных лекциях от ведущих преподавателей ПОИПКРО и центра «Вега», победителей конкурсов профессионального мастерства и лекторов Российского общества «Знание»