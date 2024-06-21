Общество

Умерла спортивный телекомментатор Анна Дмитриева

Советская теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщила жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова.

«Сегодня ночью бабушка умерла, - сказала Комарова. - Она долго сражалась с болезнью, как она сражалась со всем в своей жизни. До последнего дня шутила, оставалась позитивной, была абсолютным воином. Уход таких людей - невероятная трагедия для многих, в том числе в области спорта. Именно она многим спортсменам после окончания карьеры давала возможность раскрыться на телевидении, это человек с большой буквы».

Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР - 5 раз в одиночном разряде (1959, 1961-1964), 9 - в парном (1958-1964, 1966, 1967), 4 - в смешанном (1959, 1961, 1962, 1964), 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 - в парном. В 1969-1973 гг. была тренером ДСО «Динамо».

В качестве спортивного комментатора Дмитриева дебютировала в 1975 году, работала на Гостелерадио СССР, ВГТРК. В 1993 году перешла на работу на телеканал НТВ, с ноября 2004 года по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-плюс». Позднее работала на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport, пишет ТАСС.

Анна Дмитриева - заслуженный мастер спорта СССР (1964) и заслуженный работник культуры РФ (2007). Она была удостоена премии «Золотой микрофон» как лучший спортивный комментатор российского телевидения (1997), национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта» в категории «Лучший парный репортаж» (2020, вместе с Александром Метревели). Дмитриева является членом Зала российской теннисной славы.