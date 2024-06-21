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Общество

Псковская курсантка приняла участие в торжественном приеме в Кремле

24.06.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Выпускница Псковского филиала Университета ФСИН России Яна Царегородцева приняла участие в торжественном приеме в Кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В Георгиевском зале Кремлевского дворца состоялся торжественный прием в честь выпускников высших образовательных учреждений Минобороны, МВД, ФСБ, СВР, ФСО, МЧС, СВР, ФСИН, СК России и Росгвардии.

В числе приглашенных в Кремль лучших молодых офицеров силовых ведомств, окончивших образовательные организации с отличием и золотой медалью, – выпускница Псковского филиала Университета ФСИН России Яна Царегородцева.

Президент России Владимир Путин, поздравляя выпускников с окончанием обучения, выразил уверенность, что каждый из них на своем участке будет успешно решать поставленные задачи и всегда достойно нести звание российского офицера.

В Кремле ежегодно чествуют отличников военных образовательных организаций высшего образования, достигших наиболее высоких показателей не только в обучении, но и служебной деятельности; готовых на высоком профессиональном уровне решать задачи по обеспечению правопорядка, защищать жизнь и законные интересы граждан от преступных посягательств.

Золотая медалистка Яна Царегородцева, обучаясь в Псковском филиале Университета ФСИН России, показывала отличные знания и была активна в научно-исследовательской, творческой и волонтерской деятельности, за что была удостоена грамоты Общественного объединения «Фонд содействия укреплению законности и правопорядка», именной стипендии ФСИН России и свидетельства о занесении на Доску почета образовательной организации.

Теги: #Университет ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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