Общество

Награду псковского лесника представили в Музее Победы

Награду имени легендарного лесника, уроженца Псковской области Петра Антипова представили в Музее Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей Победы

В Музее Победы 22 июня прошла презентация ведомственного знака отличия Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) имени Петра Антипова. О возрождении награды имени легендарного лесника, первого лесничего, получившего звание Героя Социалистического Труда, объявили в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».

«История отца помогает другим, это очень важно. Возрождение награды — это часть проекта по возрождению лесопарка. Долгое время лесопарк, основанный отцом, находился без ухода, и сейчас мы его восстанавливаем. Наша задача — сделать этот парк местом притяжения профессионального сообщества и местом патриотического воспитания», — рассказала дочь Петра Антипова, руководитель проекта «Возродим лесопарк имени П.Г. Антипова вместе» Анна Аленцина.

Награда имени Петра Антипова существовала до 2000-х годов и присуждалась победителям Всероссийского конкурса лесничеств. Федеральную награду утвердили в этом году при содействии Рослесхоза и по инициативе заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко.

«Петр Григорьевич — настоящий Герой, участник Великой Отечественной войны. Вернувшись с войны без рук и ног, он не оставил дело своей жизни. И до сих пор продолжает быть моральным ориентиром, продолжает вдохновлять и находить силы поверить в себя тем, кто столкнулся с такой же бедой. Пример Петра Григорьевича показывает, какой труд лежит в основе лесного хозяйства нашей страны. Именно поэтому мы должны на федеральном уровне говорить "спасибо" работникам этой сферы», — подчеркнула заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Сигнальный образец награды участникам мероприятия в Музее Победы представил глава Рослесхоза Иван Советников. Он отметил, что награждение выдающихся сотрудников отрасли планируется приурочить к празднованию Дня работника леса в сентябре 2025 года. Знак можно получить при общей продолжительности работы в данной сфере не менее 25 лет. Награду будут присуждать за высокие личные заслуги: охрану лесов от пожаров, загрязнений и вредных организмов, достижение высоких показателей сохранности лесных культур, улучшение качества земель и надлежащую лесную охрану.