Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Кровавое воскресенье и неделя катаклизмов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- Кровавое воскресенье на юге России.

- Неделя погодных катаклизмов: смерчи и ливни обрушились на Псковскую область, к счастью, без жертв.

- Чертова дюжина: в регионе дан старт 13-ти избирательным кампаниям.

- Фестивали день за днем: «Галерея-джаз» прошел, «Виноград» начался, «Довмонт» приближается.

- Зачем нужен «лежачий полицейский» на улице Юбилейной перед Дамбой?

- Власть VS оппозиция: Допустимо ли в публичной дискуссии оскорблять оппонентов?

Подробно о политике поговорим с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.