Общество

Получить ИНН накануне поступления в учебное заведение абитуриенты могут на сайте ФНС России

Выпускники школ, которым требуется идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для продолжения обучения и поступления в средние и высшие учебные заведения, могут получить документ, не обращаясь в налоговые органы лично. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Кроме того, ИНН может понадобиться и школьнику при трудоустройстве на время летних каникул.

Получить свидетельство о постановке на учёт физического лица можно абсолютно бесплатно и в любое удобное время. Сделать это удобно с помощью:

«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и его мобильной версии;

сервиса «Сведения об ИНН физического лица» на официальном сайте ФНС.

Личный кабинет позволяет не только запросить, но и скачать свидетельство о присвоении ИНН. Для этого необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации» – «Запросить справку и другие документы» – «Получить свидетельство ИНН».

Документ сформируется автоматически после заверения бесплатной электронной подписью. Если ранее она не была выпущена, то сервис самостоятельно перенаправит пользователя на соответствующую вкладку в разделе «Профиль».

Отметим, электронное свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом и заверенная печатью налогового органа.

Также узнать свой ИНН можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг в разделе «Документы – Личные документы – ИНН» либо выбрав услугу «Проверка ИНН» в разделе «Прочее». Заявление на получение ИНН формируется на данном ресурсе и через портал направляется в ФНС России. Для отправки заявления в ведомство гражданину потребуется подписать его усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ».