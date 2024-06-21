Общество

Открытый диалог с Борисом Елкиным пройдёт в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в Великих Луках

Открытый диалог с главой города Пскова Борисом Елкиным и главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным пройдёт в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в Великих Луках 28 июня. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова на тематической пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В лектории пройдет открытый диалог, спикерами которого станут Борис Елкин и Иван Белугин. Я думаю, что с нашими коллегами будет очень интересно пообщаться, послушать», - сказала Алена Трунова.

Также будут представлены площадки hh.ru и Сбера.

Ярмарка трудоустройства будет проходить во всех субъектах Российской Федерации 28 июня. В прошлом году более 3000 человек посетили федеральный этап ярмарки в Псковской области