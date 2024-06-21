Общество

О семейных ценностях напомнили псковским курсантам

Специалист Областного центра семьи Наталия Моисеева встретилась с курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университа ФСИН

Встреча прошла по инициативе женсовета университета.

Наталия Моисеева рассказала о своей профессиональной деятельности и важности создания, сохранения и укрепления семейных ценностей.

В ходе беседы с обучающимися она пояснила, что Областной центр семьи – это учреждение социального обслуживания Псковской области, созданное для реализации государственной семейной политики, поэтому основные направления работы Центра – социальная, правовая, методическая, психологическая и экономическая поддержка каждого нуждающегося человека.

Специалист Центра отметила, что истоки семейных проблем – в отсутствии или нарушении семейных ценностей, в основе которых любовь, доверие и уважение.

«Четко определенные семейные ценности помогают укрепить основу для создания сильной и дружной семьи», – сказала Наталия Моисеева.

Отметим, что женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России выступает организатором цикла мероприятий, приуроченных к Году семьи. Следующая тематическая встреча курсантов пройдет с сотрудником областной научной библиотеки накануне праздника Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.