Общество

Ольга Федорова об эффективности депутатских выездов

О результатах депутатского выезда на городской округ №7, работе школ и об успехах за прошлый год рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Совершенно не давно состоялся депутатский выезд в ваш округ. За предыдущий год, Ольга Александровна, многое удалось решить?

- Та часть, которая принадлежит министерству обороны в большей мере, требует внимания. У жителей есть много надежд, просьб и требований, но нам их не осуществить, потому что это не наша территория. Допустим, там есть целый лес, где и шашлыки, и неизвестно, какие действия происходят у молодежи и жителей города, позволяющих себе больше, чем положено. Это тоже надо решать, но это не наша территория. Там требуется большое благоустройство в этом смысле.

За прошлый год там появился и лабораторный корпус ПсковГУ, и проложена ветка городского автобуса. Район туда развивается, но жители старой части остаются со своими проблемами. Первые этажи там без магазинов, за различными товарами приходится ходить далеко.

В этот выезд мы побывали на старой части округа. Это те самые старые Черёмушки. И решённого, и не решённого очень много. И мы начали с дома 69A. Три подъезда всего, а проблем куча. Там траншея от проложенных электросетей, которая этим же проездом и расширяется. Ну и сквозной проезд там, конечно, под горку и через горку, но проезжающих это не останавливает. Есть люди, которых трудности страшат. Которые не замечают, что у людей здесь своя жизнь, дом, двор. Все ограждения, которые выстраивали жители дома, убираются. Поэтому Борис Андреевич Елкин поставил в план на следующий год оборудовать здесь заодно парковку и преградить сейчас с помощью бетонной плиты этот проезд, сделать место и благоустроенным, и полезным. А пока что это такой склон.

- Ольга Александровна, относительно подъезда к лицею номер 10. Как разъезжаются с утра и после занятий родители школьников?

- Дома мы не раздвинем. И Юбилейную никуда не перевернем, вспять эту реку не пустим. Но нашла нестандартное решение, когда мы ставили ограждение вокруг школы. Забор подвинули внутрь территории. Оставили часть дорожки напротив дома 69А. Она была неровная, с горками, я еще думала позвать какой-нибудь грейдер, чтобы разровнять.

У меня есть мечта, чтобы там появилась асфальтовая дорожка, но ее я сейчас даже озвучивать не стала, потому что это другие деньги. Ну, вот хотя бы так. И она очень востребована автомобилистами и пешеходами. А с другой стороны школы есть небольшой карманчик. Сейчас это просто земля, а в дождливую погоду - просто лужа, а в снежную - просто каточек, где можно падать бесконечно. Поэтому благоустроить эту территорию можно. В

прошлом году из того, что было сделано: небольшой кусок асфальта здесь был положен, была разбита дорога, но проезд обеспечен. А вот карман остался вне этих асфальтовых работ. Я думаю, этот проект превратится в реальность.

- Еще один вопрос, который вами был озвучен - это воинское захоронение на улице Юбилейной. Вы имели в виду, обращаясь к главе города, постановку этого захоронения в так называемую регулярную уборку и покос?

- В регулярную уборку, потому что сейчас там трава растет, я это имела в виду. Но ее убирают, эту территорию всегда убирают и выкашивают. Но когда на кладбище трава, пусть там отдельные травины, но они по пояс человеку - это неуважение к месту. Неуважение к памяти. Так нельзя. Кроме того, я говорила о том, что задняя часть этого забора, ограждение кладбища, - там тоже асфальтовая дорога, и между асфальтовой дорогой и ограждением захоронения растут деревья, и вокруг них трава. И вот эта вот часть, это, опять же, лужи, грязь, мусор, который слетается ветром. То есть, лицевая сторона захоронения выглядит всегда достойно, всегда прибрано. Стелу регулярно подбеливают, всегда идёт уборка. А на задней стороне такое неблаговидное место. Мы с ним живём много лет, но пора его привести тоже в человеческий вид. Там должен быть либо газон, либо асфальтирование.

- Еще одна озвученная проблема – это высокие деревья на Народной.

- Это старый район Черемушки. Люди сажали эти деревья и радовались тому, как растет деревцо у них за окном в этом чистом поле. Теперь они радуются, что деревья будут спилены. Борис Андреевич нашёл определённое решение, чтобы помочь спилить аварийные деревья. Ведь деревья, которые растут в наклон, могут нанести урон не только автомобилям, но и людям, и коммуникациям, которые там у Народной проложены в открытой части.

- Как у вас в округе приживаются ТОСы?

- Постепенно приживаются, их у нас не меньше, чем у Григория Ивановича (Стороненкова - ред.). Ну, чуть меньше, буквально на один-два. Но люди постепенно в это входят, причем по-разному. Допустим, после программы капремонта они понимают, что эти изменения возможны.

Дом на Красноармейской, 31 - это вообще интересные люди. Они пришли к ТОСу в обратном порядке. Они, не создавая ТОС, его создали. То есть они за свои деньги проводили ремонты. Вообще про ТОС вообще даже речи не было. Просто они делали то, что можно было сделать с помощью ТОСа. Они занимаются озеленением, украшением своей территории. Они заасфальтировали, заменили бордюрный камень. Они поставили шлагбаумы, видеонаблюдение.

С видеоверсией эфира можно ознакомиться по ссылке ниже.