Общество

Белый аист посетил Псковский кремль

Белый аист прилетел в Псковский кремль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В яркий летний в Псковский кремль залетела главная пернатая краса Псковщины – белый аист. Неторопливо он прогулялся, оценил мощные крепостные стены и полетел дальше по своим делам. Эта основательная птица предпочитает "отреставрировать" свое старое гнездо, чем строить новое. Очень хорошо соединяется эта птичья философия с философией Псковской земли», - рассказали в музее.

Также Псковский музей-заповедник пригласил всех желающих в Кремль.