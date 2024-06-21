Общество

Сотрудники Псковского музея прочли лекцию для жителей новых регионов

Научные сотрудники Псковского музея-заповедника подготовили лекции по «Истории Отечества» для учреждений культуры новых регионов Российской Федерации в рамках программы министерства культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Сегодня начальник Исторического отдела Максим Колпаков рассказал слушателям о Ливонской войне.

Эксперт затронул в своем выступлении основные аспекты крупного военного конфликта XVI века. Он рассказал о причинах, предпосылках, поводах, периодизации и ходе Ливонской войны. Особое внимание научный сотрудник уделил истории Покровской башни, которая сыграла исключительно важную роль на заключительном этапе войны.

В 1581 году Покровская башня стала героиней безуспешной полугодовой осады Пскова армией польского короля Стефана Батория. Город устоял и на этом закончилась длительная Ливонская война. Благодаря видеоматериалам, слушатели лекции смогли увидеть героиню осады и изучить место, где велись боевые действия.

Напомним, что ранее в рамках лектория по «Истории Отечества» для сотрудников музеев, библиотек, домов культуры, детских школ искусств и музыкальных школ в новых регионах Российской Федерации научные сотрудники Псковского музея провели лекции: «Расселение славян на северо-западе Восточно-Европейской равнины в VI-XI вв.», «Защита западных рубежей Руси в XIII в.», «Псковская вечевая республика и ее роль в истории России».

Всего в курс от министерства культуры вошло 135 тем, что составляет более 270 академических часов. Их осветили сотрудники федеральных музеев по всей России.

