Общество

Определены финалисты Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в СЗФО

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Северо-Западном федеральном округе прошел в минувшие выходные в Псковской области. В сражениях приняли участие отряды из 11 регионов России. Победители состязаний прошли во Всероссийский финал, который состоится в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Окружной этап стартовал с торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие организаторы игры, ребята из отрядов и почетные гости.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гостей поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В Псковской области впервые проводится окружной этап игры "Зарница 2.0", и не случайно местом проведения выбран город Великие Луки. С этим городом связано имя Героя Советского Союза Александра Матросова. "Зарница" уже много десятилетий воспитывает у ребят стремление к победе, боевой дух, обучает основам военного дела, дает возможность продемонстрировать свои навыки и физическую подготовку. Ваше участие в военно-патриотической игре свидетельствует, что слова "любовь к Родине", "долг", "товарищество" для вас имеют особое значение», — сказала Вера Емельянова.

Церемония открытия состоялась накануне дня начала Великой Отечественной войны — Дня скорби и памяти. Почетные гости церемонии отметили, как важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и сохранять память о Победе над нацизмом, о примерах мужества и героизма. И Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» вносит огромный вклад в эту большую работу.

В течение трех дней средняя (11–13 лет) и старшая (14–17 лет) возрастные категории принимали участие в запланированных испытаниях в индивидуальных и отрядных зачетах. Ребята состязались в дисциплинах, выбранных при регистрации по условно-военным специальностям (по ролям). Кульминацией окружного этапа стала военно-тактическая игра на открытой местности. Ребята увлеченно и самоотверженно примеряли на себя игровые роли, полностью отдаваясь процессу и борясь за победу.

В большой Всероссийский финал вышло шесть отрядов — четыре в старшей и два в средней возрастных категориях. Они примут участие в финальных испытаниях в сентябре.

В старшей возрастной категории победителем стал отряд Ленинградской области «Матаков», второе место взял отряд Калининградской области «Балтийцы», на третьем месте — отряд «БАРС ШКЗ» из Архангельской области, также к участию в финале приглашается отряд «Пожарные кадеты» из Санкт-Петербурга, занявший четвертое место.

Победителями в средней возрастной категории также стали участники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первое место в окружном этапе занял отряд «Искра 484» из Санкт-Петербурга, второе место — отряд «Матаков» из Ленинградской области, именно они отправятся бороться за звание лучших в своей категории на большом финале.

В рамках игры участников ждали мастер-классы по условно-военным специальностям (по ролям). Помимо состязаний и образовательных мастер-классов участников также ждала культурно-развлекательная программа с посещением достопримечательностей Псковской области.

Стартовавшая 23 февраля Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» подтверждает свой статус крупнейшего мероприятия для детей и молодежи. Участие в отборочном этапе игры приняли более 800 тысяч школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций и курсантов кадетских училищ со всей страны.

Организатором игры выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Команда организаторов не только использует опыт советской одноименной игры, но и привносит в нее новые идеи и решения. «Зарница 2.0» создана в соответствии с современными игровыми технологиями, с использованием технических средств, делающих игру максимально реалистичной и интересной для участников.

Главной составляющей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» остается стремление организаторов сплотить ребят со всей страны, привить им командный дух, готовность к взаимовыручке, дать углубленные знания в сфере истории и достижений своей страны, укрепить любовь к Родине и желание участвовать в ее развитии.

В настоящее время реализуется окружной этап для лучших отрядов Северо-Кавказского федерального округа. Победители в отрядных и личных состязаниях от каждого из регионов встретятся в сентябре в большом Всероссийском финале.