Общество

Порховский завод оштрафовали почти на 200 тысяч за несоблюдение трудового законодательства

Проверку исполнения трудового законодательства в деятельности обособленного подразделения ООО «ВитаМилк» (бывший «Маслосырзавод Порховский» - ред.) провела прокуратура Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном органе.

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе в части охраны труда: неоформление трудовых отношений с работниками, необеспечение сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, средствами индивидуальной защиты.

В этой связи прокуратура Порховского района в отношении юридического лица возбудила четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, частями 1, 4, 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения указанных административных дел, юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением административных штрафов на общую сумму 180 тысяч рублей.