Общество

Как участие в движении «Экосистема» влияет на уклад жизни, рассказали псковские волонтеры

Об изменениях, случившихся в образе жизни, после вступления в экологическое движение «Экосистема», поделились эковолонтеры из Пскова Марьяна Туманова и Арина Сутугина в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я стала использовать все бамбуковое: вместо пластиковой зубной щетки - бамбуковая. Много альтернатив одноразовому можно найти», - рассказала Марьяна Туманова.

«Мы с семьей начали больше сортировать. Раньше мы сортировали только металл, а сейчас уже и крышечки, и бутылочки», - поделилась Арина Сутугина.

«Экосистема» - это единственное федеральное движение, которое представлено в каждом регионе страны. Оно призвано стать площадкой для всех экологических волонтеров, которые реализуют свои экологические проекты.