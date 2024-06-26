Общество

Более 100 детей с инвалидностью получили путевки на санаторно-курортное лечение в Псковской области

Отделение Социального фонда России по Псковской области обеспечило санаторно-курортным лечением 108 детей с инвалидностью с начала 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда, всего за этот период выдано 216 бесплатных путевок: детям и взрослым, их сопровождающим.

Как федеральные льготники они имеют право на предоставление за счет государственного бюджета не только санаторно-курортных путевок, но и специальных талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Также региональное отделение фонда оплачивает проезд детям по направлениям, выданным на лечение комитетом здравоохранения Псковской области.

«Дети, проживающие в нашем регионе, восстанавливают свое здоровье в санаториях не только Псковской области, но и Ставропольского и Краснодарского края, в Республике Крым. Длительность санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день. Путевки на лечение в здравницы будут предоставляться льготникам до октября включительно. Всего в текущем году региональное отделение фонда направит на санаторно-курортное лечение 155 детей с ограниченными возможностями здоровья и столько же для сопровождающих их взрослых», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для получения услуги представители ребенка могут направить заявление в отделение СФР по Псковской области на портале Госулуг, почтой, либо подать лично в клиентских службах отделения СФР по Псковской области и в офисах МФЦ.

Путевки предоставляются детям в порядке очередности. Обязательные условия таковы: представители ребенка-льготника должны сохранить в натуральном виде набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения, ребенок должен иметь медицинские показания к такому лечению.