Общество

Подать заявку на конкурс Росмолодежи «Микрогранты» можно до 30 июня

Осталось совсем мало времени, чтобы подать заявку на конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, этот грантовый конкурс помогает реализовать небольшие, но важные социальные проекты.

Максимальная сумма гранта составляет 100 тысяч рублей. В конкурсе могут принимать участие граждане России от 14 до 35 лет включительно. Рекомендуемые сроки реализации проекта: сентябрь 2024 – июнь 2025.

Всего в конкурсе 18 номинаций, среди которых каждый может найти, которая идеально подойдёт для его социально ориентированной идей.

Напоминаем, что один автор может подать на конкурс только один проект в рамках любой из номинаций. Выбрать номинацию, создать проект и подать заявку на конкурс можно по ссылке. Приём заявок завершится 30 июня в 23.59 по мск.