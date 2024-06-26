Общество

Михаил Ведерников возглавит делегацию Псковской области на Форуме регионов Беларуси и России

Делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым примет участие в 11-м форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 27—28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке с участием руководителей органов государственной власти, министерств и ведомств, предприятий и организаций, представителей деловых кругов Беларуси и России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, темой этого года станет роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного Государства.

В составе официальной делегации Псковской области — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора Псковской области Нинель Салагаева и Ольга Тимофеева, руководители и специалисты исполнительных органов региона, депутаты Псковского областного Собрания. Все они примут участие в ключевых деловых мероприятиях Форума.

Кроме того, Псковская область — в числе немногих российских регионов — представит свой стенд на выставке субъектов России и Беларуси. Регион познакомит гостей с инвестиционным потенциалом, уникальным историко-культурным наследием и основными достижениями за последние годы.

Программа форума — это секционные, панельные и пленарные заседания, выставочные и презентационные мероприятия, мероприятия культурной программы.

В первый день работы форума — 27 июня — запланировано проведение девяти тематических секционных заседаний в Витебске, Полоцке, Новополоцке, в которых в общей сложности примут участие около 800 человек.

На одной из основных секций, посвященной развитию межрегионального сотрудничества двух государств, с докладом выступит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На 28 июня назначена встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь, а также пленарное заседание с участием руководителей органов государственной власти Беларуси и России.

На полях форума губернатор Михаил Ведерников заключит ряд межрегиональных соглашений о развитии сотрудничества и укреплении взаимодействия Псковской области с отдельными регионами Республики Беларусь. Кроме того, планируется подписание межмуниципальных соглашений и соглашения с Могилевским областным Советом депутатов.

Отметим, Беларусь — один из крупнейших торгово-экономических партнеров Псковской области. На протяжении последних лет двустороннее сотрудничество особенно активно развивается в экономической, социокультурной, научно-технической, образовательной и иных сферах.

Форум регионов Беларуси и России проводится с 2014 года под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Мероприятие направлено на углубление интеграционных процессов Союзного государства, межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных, культурных связей Республики Беларусь и Российской Федерации, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.