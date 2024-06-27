Общество

Свыше 40% студентов в Пскове в будущем мечтают стать бизнесменами - опрос

42% псковских студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причем в равной степени, как парни, так и девушки. 38% студентов намереваются строить карьеру в найме, в большей степени на это ориентированы юноши (41% против 35% среди девушек). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие студенты вузов из Пскова.

Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса. Причем чаще это парни, чем девушки. Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идет об опыте заработка своими силами без правового оформления статуса предпринимателя — студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и проч. Каждый второй планирует открыть свое дело: среди девушек — 57%, среди юношей — 45%.