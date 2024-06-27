Общество

Сборную экскурсию по музею-квартире Юрия Спегальского проведут экскурсоводы Псковского музея

Сборную экскурсию по музею-квартире Юрия Спегальского проведут экскурсоводы Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В воскресенье пройдет сборная экскурсия по музею-квартире Юрия Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.

Академик Д. С. Лихачев писал: «По своему значению графические реконструкции Ю. П. Спегальского по древнему Пскову равняются тому, что было сделано А. Васнецовым для старой Москвы. Ю. П. Спегальский – поэт древнего Пскова. У него был дар проникновения в жизнь Древней Руси».

С этого месяца в музее-квартире действует новая выставка «Герой ненашего времени». Посетители музея смогут увидеть оттиски статей, фотографии и документы разных лет жизни ученого; рисунки и чертежи, выполненные архитектором; рабочие инструменты реставратора; вещи, изготовленные руками выдающегося псковича.

Экскурсия пройдет 30 июня в 15:00. Место встречи: Музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира № 74).

Телефоны для записи: +78112663311 или +78112728695.