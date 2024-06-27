Более 10 партий рыбы отправили из Псковской области в Эстонию

Экспорт 12 партий рыбы из Псковской области в Эстонию проконтролировали сотрудники управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Контроль экспортных поставок в Эстонию 12 партий рыбы (филе судака и окуня), произведенных одним из предприятий Псковской области, провели 26 июня.
Продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору, прошла необходимый ветеринарный контроль.
При оформлении документов государственный инспектор управления Россельхознадзора убедился, что данные партии соответствуют действующим ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.