Общество

Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая 27 июня на ПМЮФ, заявил, что в России нет миграционной политики. По его словам, нам надо не иностранную рабочую силу в страну завозить, а развивать внутреннюю трудовую миграцию. Например, в Псковской области много рабочей силы, а работы мало: «Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была». Напомним, Бастрыкин родился в городе Пскове.

В своем выступлении на Петербургском международном юридическом форуме Александр Бастрыкин привел статистику правонарушений, совершенных «иностранными специалистами», пишет «Фонтанка».

«В 2023 году число преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, я так мягко говорю, составило 38 936 — на 3 процента меньше в сравнении с предыдущим годом. Эти данные не учитывают преступления, совершенные недавно получившими гражданство РФ — с правовой точки зрения они не являются мигрантами», — сообщил глава Следкома.

Далее он озвучил данные по росту особо тяжких преступлений — плюс 32 процента, незаконного оборота наркотиков — плюс 27 процентов. «Нам незаменимые специалисты тоннами везут наркотики. Не гнушаются они и киберпреступностью — рост на 27 процентов. Все чаще мигранты совершают резонансные преступления и правонарушения», — говорит Бастрыкин.

Число преступлений экстремистского характера увеличилось на 147 процентов. Растет число преступлений, связанных с сопротивлением полицейским, нападение на выполняющих свой гражданский долг. Тут Бастрыкин привел в пример русского, заступившегося за девушку, на которого напали и избили.

В число передовиков по преступлениям, совершенными иностранцами, входят: Москва, Московская область, Петербург, Самара, Челябинская область.

По мнению главы Следкома, надо начать говорить правду про миграцию в стране и о том, что мы хотим получить в результате. Обращаясь к депутату Госдумы на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» Петербургского международного форума, он сказал: «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура?»