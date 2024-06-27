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Общество

«Мы все активные»: какие проблемы псковских окраин помогает решить депутат гордумы

28.06.2024 13:18|ПсковКомментариев: 0

Округ №2 — достаточно сложный. Это городские окраины: Привокзалье, Лепеши, Заболотье. Микрорайоны не на виду, потому и проблем там гораздо больше, чем в центре. Но и жители очень активные. На встречу со своим депутатом Алесей Михачевой и представителями городской власти приходят не один-два активиста, а десятки человек. Иногда, даже с детьми и домашними питомцами. Жителей волнует и состояние дворовых проездов, и условия для детей во дворах, и вопросы безопасности на дорогах без переходов и тротуаров. Подробности в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

В плане контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой было обозначено четыре адреса. И на каждом представителей властей ждали местные жители и их, действительно, серьезные проблемы.

Нет асфальта и освещения

Первой точкой стал микрорайон Лепеши. Жители домов №7 и №9 по ул. Солнечной просят заасфальтировать дворовую территорию. «Хотим, чтобы хоть что-то тут сделали. Малейший дождь - у нас здесь стоит лужа! К контейнеру не подойти никак», - рассказала жительница. По ее словам, жильцы от подъезда через лужу кидают мусор, и «дворник, бедная, в резиновых сапогах должна его собирать».

Еще одна проблема — детям негде играть. Но на общественной территории, заросшей травой, где сейчас установлен мусорный контейнер, когда-то была детской площадкой. Жительницы дома, среди которых много мам и будущих мам, очень хотели бы возродить ее. Кроме того, нужно и освещение, так как во дворе нет ни одного фонаря.

«Активные граждане есть?», - спросил глава города Борис Елкин.

«Мы все активные», - был ответ.

Борис Елкин поинтересовался, создан ли здесь ТОС: «Всем рассказываю, что это быстрый инструмент, чтобы решить многие проблемы. Создать ТОС вам поможет депутат и ее помощники. И вы сможете в рамках ТОСа привлекать до 1 млн на одну заявку».

«Асфальт, понятно, вы не сделаете, это вопрос наш. А вот что касается благоустройства, детской площадки — вам нужно создать ТОС и оформить заявку. Страшно принять решение и начать. История хорошая, работающая. Надо найти активиста» , - сказал он.

«Многие боятся создавать ТОС, но на самом деле ничего страшного там нет»,- поддержала Алеся Михачева.

Убеждать жителей долго не пришлось. Нашлись и активисты.

Глава города посоветовал создать ТОС в этом году, чтобы уже в следующем тосовцы могли участвовать в областном и городском конкурсах и реализовать свои проекты.

Что касается дороги, глава города обещал в качестве временной меры найти возможность подсыпать неровности асфальтной крошкой. А в дальнейшем — заасфальтировать эту территорию и установить бордюрные камни.

Быть или не быть детской площадке?

Проблема жильцов домов 14 и 16 по ул. Стахановкой — неблагоустроенная территория в центре двора. «Здесь наши дети гуляют. Играют в песке, где коты и собаки «свои дела творят». Мы хотим, чтобы здесь была песочница и нормальный песок», - отметила одна из женщин.

Однако желание жителей одного дома благоустроить двор и сделать его пригодным для детских игр столкнулось с негативной реакцией на эту идею жильцов дома напротив: «Двор 40 метров. Какая площадка? Машины носятся как шалые! Да и у нас пол дома с давлением. Нам площадка не нужна. Лучше засейте двор травой!».

«По поводу детской площадки вы определитесь: нужна она вам или нет?», - сказал глава города.

Депутат Алеся Михачева пояснила, что часть жителей за площадку, а часть - против. В связи с этим глава города посоветовал провести собрание собственников и большинством голосов принять решение по этому вопросу. «Эта земля находится в собственности жителей МКД. Без согласия жильцов мы ничего здесь не сможем поставить. Старшим домов на очередных собраниях нужно провести голосование по части установки и постановке на баланс детской площадки. Затраты на содержание детской площадки можно разделить на несколько домов» - сказал Борис Елкин.

Также участники встречи обсудили возможность размещения такой площадки на других участках поблизости. По словам главы города, это возможно, если найти подходящую общественную территорию и подать заявку на участие в программе «Комфортная городская среда».

Огромная лужа!

Представители дома по ул. Бастионной, 19 уже не первый год просят сделать асфальтовое покрытие дворовой территории. «Мы подавали заявку в 2019 году, что хотим асфальтовое покрытие поменять, облагородить газоны и сделать здесь парковку. Зеленую зону тоже заасфальтировать, потому что машины все равно ставить будут — нужна парковка нормальная», - пояснила псковичка.

По ее словам, во время дождя на углу дома образуется «огромнейшая лужа». «Зимой, если кто вовремя не успел машины убрать, они замерзают до середины колеса, и так и стоят. Лужа огромная! Заливает все по первый подъезд», - рассказала она. И показала фотографии, на которых видно размеры бедствия.

«Нам с ребенком-инвалидом надо ездить в школу. А когда от края до края лужа, это очень проблематично», - вступила в разговор другая жительница.

Также жители сообщили, что есть проблемы с освещением и с аварийными деревьями. 

«Деревья, которые находятся на территории многоквартирного дома, спиливаются за счет жителей»,- пояснил Борис Елкин.

Что касается проблем освещения, то глава города вновь обратился к теме создания ТОС. «Асфальт — это наш вопрос, но благоустройство дворовой территории вы можете сделать с помощью ТОС. Это не сложно»,- сказал он.

«Вы будете сами решать, что вам необходимо в первую очередь», - обратилась к жителям Алеся Михачова.

По ее словам, ТОС — это быстрое решение многих вопросов. «У людей предложение создать территориальное общественное самоуправление вызывает страх, потому что это большая ответственность, не все жители хотят участвовать. Я думаю, что после встречи с Борисом Андреевичем решение будет принято, и в этом году мы на округе создадим ТОСы, чтобы закрыть проблемы дворовых территорий», - отметила депутат.

«Отрезанный ломоть»

Больше всего проблем у жителей микрорайона Заболотье. Главная — необходим большой железнодорожный переезд, поскольку к микрорайону всего два подъезда. «Здесь «Бермудский треугольник». Невозможно отсюда выйти и не перейти железную дорогу», - сказал один из жителей.

Но встреча началась с обсуждения вопроса безопасности. Единственный путь, по которому ходят все жители, - это проезжая часть. «Посмотрите, какой поток машин! Скорости здесь до 80 км час. А это единственный переход. Здесь ни одного лежачего полицейского, ни одного знака», - рассказал один из жителей.

Тротуара тоже нет, а здесь осенью в сырую погоду и зимой, когда везде лед, ходят школьники. «Очень опасно», - рассказали жители.

«Надо найти места, чтобы поставить знаки, и здесь искусственные неровности положить. В этом году сделаем»,- пообещал Борис Елкин.

Что касается других проблем, то быстро их вряд ли удастся решить. Жители обратили внимание на мост через железнодорожные пути: к сожалению, «дорога жизни» неудобна для инвалидов, мам с колясками и пожилых людей. А другого пешеходного перехода через железную дорогу у жителей Заболотья нет.

С вопросом к главе города обратился и подросток, пришедший на встречу. Мальчика волновали «опасные ворота на футбольном поле», и «всякие нехорошие люди, которые пьют и мусорят» на площадке, где играют дети.

Также есть проблемы с водоотведением: три переулка и две улицы «тонут» во время дождей. Есть вопросы, связанные с уборкой мусора, с отсутствием необходимой социальной инфраструктуры. Например, микрорайону нужна аптека: «Я живу здесь 12-й год. И у нас существует большая проблема: ближайшие аптеки находятся за переездом. А у нас очень много пожилых людей, мамочек с детьми, многим не очень удобно ходить через мост. Как нам добиться того, чтобы открыли хотя бы одну аптеку с элементарными препаратами?», - спросила жительница.

Кроме того, из-за проблем с дорогой жителям Заболотье не дождаться «скорую» и такси. «По сути из всего города мы самый забытый район, отколотый ломоть. Хорошо хоть, что вы про нас помните», - сказали жители.

Конечно, все вопросы непростые. Но городские власти и депутат будут искать варианты решения проблем. «Бывает, что земля и строения принадлежат федеральным предприятиям, и с этим есть определенные сложности. Но мы будем стараться помогать жителям в решении этих задач», - сказала Алеся Михачева.

Светлана Синцова

Теги: #Гордума #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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