Общество

Псковичи встретились с Борисом Елкиным и Иваном Белугиным в рамках проекта по популяризации госслужбы

Псковичи встретились с главой города Пскова Борисом Елкиным и главой Локнянского округа Иваном Белугиным в рамках проекта по популяризации госслужбы «ГосСтарт.Диалог» в спортивно-развлекательном парке «Простория» сегодня, 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча прошла в рамках Всероссийской ярмарки вакансий в формате свободного диалога, любой из участников встречи мог задать любые вопросы.

«Путь в карьере был достаточно необычный и быстрый, начался ещё со студенческих времен. С разницей в час предлагали два варианта работы, и я стал работать в дорожной отрасли. Первый раз руководителем стал в 24 года, груз ответственности был, его нужно нести и стойко держать. Опыта ещё мало, некоторые проблемы и вопросы приходилось решать методом проб и ошибок. Ошибки бывают всегда, ничего страшного в них нет. В дальнейшем я попал в администрацию города Пскова», — рассказал глава города.

Он отметил, что периодически получает новые дополнительное образование, чтобы «встряхивать голову». По словам Бориса Елкина, образование помогает более подробно разобраться в конкретных темах и получить необходимые теоретические знания.

Иван Белугин во время своего выступления рассказал, что его путь в органы власти был целенаправленным. Начал карьеру в комитете по социальной защите.

«При этом всегда было мечтой работать во внутриполитическом блоке, а дальше мой путь проходил через преодоления себя», — рассказал Иван Белугин.

Он добавил, что начал работать в муниципалитете, чтобы понять работу изнутри и развиваться дальше. При этом не так давно Иван Белугин «отвоевал статус самого молодого руководителя у Бориса Елкина».

Псковская область 28 июня присоединилась к масштабному событию сферы занятости населения – Всероссийской ярмарке трудоустройства в рамках президентского нацпроекта «Демография». Федеральный этап в регионе проходит на двух площадках – в Пскове и Великих Луках.

Каждый гость мероприятия в этот день может придать новый импульс своей карьере и найти для себя интересные вакансии – а их представлено более 6 тысяч от почти 140 работодателей.

Помочь разобраться в этом разнообразии на площадках могут карьерные консультанты кадровых центров «Работа России».