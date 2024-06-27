Общество

Инспектор ПДН оперативно нашла заблудившегося в лесу пенсионера в Великолукском районе

Инспектор ПДН Юлия Лапин оперативно нашла заблудившегося в лесу пенсионера в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В дежурную часть МО МВД России «Великолукский» поступило сообщение о пропаже 70-летнего мужчины, который ушел в лес и не вернулся.

В полицию позвонила жительница деревни Полибино Великолукского района, которая пояснила, что к ней пришла соседка и рассказала, что ее сожитель ушел в лес и не вернулся. На звонки мужчина перестал отвечать, кроме того, у него проблемы с ногами и он плохо ходит.

К месту пропажи пенсионера незамедлительно выдвинулась находящаяся в этой же деревне инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВД России «Великолукский» майор полиции Юлия Лапин, которая совместно с местными жителями организовала поиски мужчины.

Пройдя около полутора километров по лесному массиву, у ручья майор полиции Юлия Лапин нашла пропавшего пенсионера, который лежал в высокой траве и не мог самостоятельно оттуда выбраться. Инспектор ПДН вытащила пенсионера из труднопроходимого места и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Благодаря оперативным и решительным действиям майора полиции Юлии Лапин удалось избежать трагических последствий. В настоящее время врачи оценивают состояние пенсионера как удовлетворительное.