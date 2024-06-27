Общество

Новый гуманитарный проект будет реализовываться при поддержке омбудсмена в Псковской области

Представители Международной неправительственной организации «Спасем детей» в составе руководителя программы экстренного реагирования объединения «Спасем детей» Обена Кобана, главы российского представительства объединения «Спасем детей» (Норвегия) Антона Пшеничного и эксперта российского представительства Игоря Георги посетили Псков, где состоялись встречи с председателем псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерией Мишаковой и уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

В ходе визита делегация МНПО «Спасем детей» посетила региональное отделение РКК, где познакомилось с его работой, той помощью, которую оказывают сотрудники и волонтеры Красного Креста жителям Псковской области, а также беженцам и вынужденным переселенцам, особенно семьям с детьми.

В ходе встречи руководители псковского отделения Валерия Мишакова и программы экстренного реагирования объединения «Спасем детей» Обен Кобан обсудили принципы взаимодействия и предмет соглашения о сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение дополнительных прав и социальной помощи семьям с детьми вынужденных переселенцев, беженцев, а также других категорий.

На встрече руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасем детей» Обен Кобан особо отметил, что в 2024 году между норвежским и российскими организациями Красного Креста будет продолжаться реализация совместного проекта, поэтому организация готова также принять активное участие в сотрудничестве и совместной работе с псковским региональным отделением РКК. Тем более, как подчеркнул представитель международной организации, с реальными формами работы псковского отделения удалось познакомиться во время прошлогоднего визита в Псковскую область.

«Такая эффективная деятельность, направленная на обеспечение социальных и иных прав семей с детьми, и собранная дополнительно информация о работе псковского отделения, позволили нам выйти с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодействии», - сказал Кобан.

Присутствовавший на встрече региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов приветствовал намерения заключить соглашение, которое будет направлено на обеспечение дополнительных прав и социальных гарантий не только семьям беженцев и переселенцев, но и псковским семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.