Общество

Михаил Ведерников: Мы используем все возможности для развития отношений с Беларусью

Псковская область использует все возможности для развития российско-белорусских отношений на региональном и муниципальном уровнях, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам участия официальной делегации субъекта РФ в Форуме регионов Беларуси и России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Дедовичский и Псковский районы подписали соглашение о взаимодействии накануне. Сегодня мы подписали соглашение с Гомельской областью, актуализировали документ с Брестской областью и подписали предметный план взаимодействия с поручениями и четкими сроками исполнения. Активное сотрудничество налажено с Витебской областью. Все возможности, которые есть сегодня на региональном и муниципальных уровнях, мы максимально используем, но хотелось бы получить поддержку совместных проектов от Союзного государства», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, 11-й Форум регионов Беларуси и России проходит с 27 по 28 июня в трех городах — Витебск, Полоцк, Новополоцк. Делегацию Псковской области возглавил глава региона Михаил Ведерников. На одной из секций Форума губернатор представил опыт Псковской области в развитии межрегионального российско-белорусского сотрудничества. Также в Витебске работает стенд региона, который представляет достижения и традиции Псковского края. Его гостями стали сотни жителей Беларуси и участников мероприятия. В числе официальных лиц на площадке побывали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев и многие другие.