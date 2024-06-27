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Общество

Псковский губернатор договорился об укреплении сотрудничества с рядом белорусских регионов

28.06.2024 17:16|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал ряд соглашений о сотрудничестве с регионами Республики Беларусь в рамках 11-го форума регионов Беларуси и России. Церемонии подписания состоялись в Витебске в пятницу, 28 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, Псковская область расширяет сотрудничество с Брестской областью. В ходе форума губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаил Баценко подписали план мероприятий на 2024–2025 годы по реализации действующего соглашения.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В области торгово-экономического сотрудничества и агропромышленного комплекса стороны будут содействовать увеличению товарооборота. Кроме того, планируется усилить работу с инвесторами в реализации проектов кооперационного сотрудничества, в том числе в рамках программ импортозамещения. На взаимной основе будут проходить международные мероприятия, бизнес-миссии, семинары, встречи и презентации.

План мероприятий направлен и на расширение партнерских связей между учреждениями здравоохранения, образования, культуры. Планируется организация летних практик студентов учреждений профессионального и высшего образования, а также обмен молодежными делегациями для участия в значимых культурных и патриотических мероприятиях. С российской стороны — это международный патриотический форум «Мы помним», военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы», международные поисковые экспедиции и другие мероприятия, которые проходят на Псковской земле.

Кроме того, в рамках деловой программы Форума регионов Беларуси и России губернатор региона Михаил Ведерников договорился с руководством Гродненской области Республики Беларусь о комплексном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. С белорусской стороны документ подписал председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

Отметим, на протяжении последних лет особенно активно развивается сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь в экономической, социокультурной, научно-технической, образовательной и иных сферах. Беларусь - один из крупнейших торгово-экономических партнеров Псковской области. Доля Республики Беларусь во внешнеторговом обороте Псковской области в 2023 году составила 16%. В прошлом году в 2 раза вырос объем экспорта и импорта древесины, а также на треть увеличился экспорт изделий из пластмассы. Центр поддержки экспорта Псковской области помог субъектам малого и среднего предпринимательства в 2023 году заключить экспортные контракты на сумму более 300 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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