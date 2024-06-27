Общество

Александр Козловский рассказал космонавтам МКС о государственных мерах поддержки

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский пообщался с экипажем Международной космической станции в подмосковном Королеве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Рассказали экипажу МКС-71 – Олегу Кононенко, Николаю Чубу и Александру Гребёнкину – о направлениях поддержки космической отрасли, вопросах, которые сейчас у нас в работе и которые помогут развить промышленный суверенитет нашей страны, в том числе и как космической державы», – отметил депутат.

Александр Козловский добавил, что развитие космической отрасли сегодня является одним из приоритетов нашего государства.

«Как справедливо заметил Александр Гребёнкин, космос – это витрина нашего государства. Внимание этому направлению мы с коллегами уделяем на нашем комитете, плотно работаем над госпрограммой "Космическая деятельность России". Мы держим руку на пульсе и знаем, какие от отрасли есть запросы. Будем работать над тем, чтобы космическая отрасль развивалась опережающими темпами. Такую задачу нам ставит президент Владимир Путин.



Желаю нашим космонавтам удачи в выполнении возложенных на них задач!» – сказал он.