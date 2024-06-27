Общество

Гала-концерт Фестиваля талантов проходит в Великих Луках

Гала-концерт Фестиваля талантов стартовал в Великих Луках. Как и прежде, он под открытым небом проходит на площадке «Луки Парка», сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«Летний фестиваль собрал более 65 участников из Великих Лук и Великолукского района, Невеля, Пустошки, Опочки и других районов Псковщины. Уже три года, как город на Ловати принимает таланты со всего региона. Наш фестиваль дает исполнителям и коллективам дополнительную возможность заявить о себе, пообщаться с коллегами по цеху из других городов и районов», - отметил он.

Александр Козловский пожелал участникам фестиваля удачи, а зрителям – отличного настроения. «Имена победителей в разных номинациях узнаем совсем скоро, церемонию награждения проведем 6 июля. Присоединяйтесь к фестивалю! Выступать артисты будут на протяжении всего дня», - добавил он.

Фестиваль талантов уже этом году проведут и в областной столице — в новом парке «Волшебная гора», строительство которого близится к завершению, анонсировал Александр Козловский.