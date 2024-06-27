Общество

К созданию регионального Дома молодежи планируют приступить в июле

Накануне Дня молодежи губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с врио председателя комитета по молодежной политике Дмитрием Яковлевым, чтобы обсудить работу ведомства по привлечению грантов, а также ключевые молодежные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что сфера работы с молодежью в регионе развивается наиболее активно. «Раньше мы ставили перед собой задачу, чтобы различные организации получили грантов не менее чем 100 млн рублей в год. Сейчас по итогам полугодия у нас уже получилось привлечь почти 100 млн рублей», — похвалил работу специалистов Михаил Ведерников и предложил обсудить деятельность регионального комитета.

Дмитрий Яковлев в свою очередь подтвердил, что работа по привлечению в регион грантовых средств — одна из ключевых задач комитета: «Уверен, что развитие сектора некоммерческих организаций положительно влияет на развитие всего нашего региона. Основными операторами в этой части являются Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив, Росмолодежь и Российское "Движение Первых"».

Он также напомнил, что с прошлого года на территории области работает региональное отделение Фонда культурных инициатив. Благодаря чему уже на первый конкурс этого года подано в 3,5 раза больше заявок. Кроме того, в этом году победителем конкурса президентских грантов стала заявка от «Команды 2018» по созданию на ближайшие полтора года проектного офиса, который будет тесно работать с Фондом. С этого года комитет стал оператором грантового конкурса Фонда президентских грантов, запланировано проведение двух региональных грантовых конкурсов в этом году.

Дмитрий Яковлев особо подчеркнул, что особое внимание уделяется муниципалитетам, которые пока не ведут активную работу по подаче заявок на грантовые конкурсы. «Чтобы исправить ситуацию, мы направили в муниципалитеты школы социального проектирования, которые несут в себе не только просветительские функции, но и помогают в создании НКО», — добавил он.

Михаил Ведерников и Дмитрий Яковлев обсудили и создание регионального Дома молодежи. Сейчас готовится к реализации вторая очередь ремонтных работ, которая охватит 3 и 4 этаж здания. «Проработан дизайн-проект, который находится на согласовании в Росмолодежи. В начале июля планируем приступить к работам», — доложил врио председателя комитета.

Отдельное внимание на встрече уделено мероприятиям, активными участниками которых становится молодежь. В этом году комитетом и подведомственной организацией уже проведено более 100 мероприятий и акций. Особо Дмитрий Яковлев выделил региональный этап фестиваля-конкурса «Российская студенческая весна», который прошел в Великих Луках. «По его итогам наш регион представляла достаточно серьезная делегация на всероссийских этапах, которая конкурентно выглядела в городе Саратове и Ставрополе. Мы получили сразу 4 призовых места. Это самое яркое выступление наших ребят за все годы участия в Студенческой весне», — рассказал он.

Кроме того, врио председателя комитета рассказал об активном участии молодежи региона в форумной кампании. Например, сейчас псковские ребята представляют регион в Крыму на «Тавриде». Речь зашла и о деятельности молодежного историко-культурного форума «Истоки», который в этом году принимает 6 разных тематических смен.

По итогам встречи губернатор пожелал специалистам комитета успехов и еще раз обратил внимание на важность грамотной работы с молодежью, а также на задачи по привлечению грантовых средств в регион, которые позволят при федеральной поддержке реализовать самые разные проекты.