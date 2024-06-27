Общество

Арт-терапевт из Анапы приехал в Псков с проектом «Искусство в массы»

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) прочёл лекцию искусствовед, арт-терапевт, психолог и лектор российского общества «Знание» Константин Сомов, который гастролирует по стране со своим авторским проектом «Искусство в массы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Константин Сомов родился в Сибири, является номинантом премии губернатора Омской области, преподавал искусствоведение в Омском университете, а теперь живёт в Анапе. Он выиграл президентский грант и читает в разных городах России бесплатные лекции об искусстве в жанре сторителлинга.

В своём минивэне он возит напечатанные на холсте репродукции знаменитых картин и рассказывает занимательные истории о том, как рождались эти шедевры, а также растолковывает скрытые в них смыслы.

На лекции «Увидеть сердцем» в библиотеке на Конной Константин Сомов также представил тактильную репродукцию картины Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем», ведь его проект адресован не только зрячим людям. Сам Константин вырос в семье незрячих людей, поэтому его рассказ про малоизвестную картину Василия Сурикова «Исцеление слепорождённого» был особенно трогательным и очень личным.

Кроме того, Константин Сомов напомнил собравшимся печальную историю создания картины Василия Перова «Тройка», показал, где на грандиозном полотне Карла Брюллова «Последний день Помпеи» надо искать женщину, которая символизирует Россию (подсказка: она одета в цвета российского флага), и объяснил, что такое счастье с точки зрения Рембрандта и его произведений «Блудный сын в таверне» и «Возвращение блудного сына».

В финале своего выступления Константин Сомов устроил для собравшихся что-то вроде игры «Поле чудес»: им пришлось угадывать задуманное им слово из восьми букв (оказалось, что это слово «прощение»). После чего псковские поклонники проекта «Искусство в массы» преподнесли ему букет и рассказали, что деятельность Константина Сомова их настолько впечатлила, что они даже создали клуб, где регулярно собираются, чтобы поговорить об изобразительном искусстве, где также слушают музыку и поют.

В воскресенье Константин Сомов выступит в Пскове ещё с одной лекцией «Увидеть сердцем». В 15.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева на улице Юбилейной он расскажет что-нибудь интересное и о других шедеврах живописи.