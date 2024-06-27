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Общество

Лучшего по профессии определили среди сотрудников ППС в Псковской области

29.06.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области провели региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди командиров строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД России на районном уровне на звание «Лучший по профессии» в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В конкурсе принимали участие представители подразделений ППСП из УМВД России по городу Пскову и ОМВД России по городу Великие Луки.
Полицейским предстояло продемонстрировать свое мастерство в различных дисциплинах. Испытания начались с теоретических экзаменов по специальной и правовой подготовкам. Решив тестовые задания, полицейские демонстрировали профессиональное владение огнестрельным оружием.

 

А после сдавали нормативы по физической подготовке. Состязались в подтягивании на перекладине, беге, а также во владении боевыми приемами борьбы.

По результатам конкурса максимальное количество баллов набрал командир 1 мобильного взвода отдельной роты ППСП ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Анатолий Лукин, который будет представлять Псковскую область в заключительном этапе Всероссийского конкурса в Москве.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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