Общество

Акция «Накорми голодного» прошла в Пскове

Центр социальной адаптации «Другой формат» сегодня, 29 июня, провел в Пскове традиционную акцию «Накорми голодного», направленную на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Фото: Центр социальной адаптации «Другой формат»

Как рассказали корреспонденту «МК в Пскове» представители организации, каждую субботу в 12.00 возле дома №5А на улице Железнодорожной (за железнодорожным вокзалом) волонтеры раздают еду нуждающимся.

Здесь псковичи могут бесплатно получить горячий обед. Сегодня участников акции накормили макаронами с тушенкой и чаем с конфетами и печеньем.

Напомним, Центр социальной адаптации «Другой формат» помогает людям восстановиться после наркотической и алкогольной зависимости; адаптироваться после тюремного заключения; восстановить документы; также оказывает помощь матерям-одиночкам и малоимущим многодетным семьям.

Центр «Другой формат» принимает вещи и продукты для нуждающихся. Подробности можно узнать по телефону +7 911 430-91-11 (Денис).