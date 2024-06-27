Общество

Центр Пскова закрыли для транспорта в связи с проведением музыкального фестиваля

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартует в Псковской области сегодня, 30 июня. В 17:00 на Октябрьской площади в Пскове пройдет первый концерт. Зрители увидят выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия в Пскове с 8.00 30 июня до двух часов ночи 1 июля введено временное прекращение движения автотранспорта:

по ул. Советской от ул. Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по ул. Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по ул. Профсоюзной в районе пересечения с Октябрьской площадью;

по Октябрьскому проспекту в районе здания № 20 по ул. Советской.

Определены в качестве объездов: улицы Советская, Некрасова, К.Маркса, Юбилейная, мост «им. 50-летия Октября».

В связи с введением ограничений изменены маршруты движения городского общественного транспорта. Подробнее об этом читайте по ссылке ниже.