Общество

В России стартовала интернет-акция «Стимул мечты – это сам ты!»

В России стартовала интернет-акция, которую проводит Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

К ежегодному онлайн-флешмобу может присоединиться любой пользователь социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

«Для этого в своем аккаунте необходимо разместить пост, историю или короткий видеоролик. В них нужно рассказать о позитивной альтернативе потребления психоактивных веществ, призвать к отказу от потребления и распространения наркотиков или продемонстрировать вашу точку зрения о том, что для вас является стимулом жизни. Публикации следует сопроводить хештегами #СтимулМоейМечты и #ПротивНаркотиков2024, чтобы они были заметнее для других участников флешмоба и организаторов акции.

Онлайн-акция продлится до 3 июля. А до 10 июля участники, подготовившие видеоролики, могут направить свои работы в Росмолодежь для участия во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!». Жюри отберет лучшие видео. Победители получат ценные подарки», - рассказали организаторы.

Подробная информация о конкурсе и сбор заявок от его участников размещена на сайте Федерального агентства по делам молодежи https://myrosmol.ru/measures/view/158805.