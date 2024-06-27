Общество

Службе охраны уголовно-исполнительной системы исполняется 30 лет

Службе охраны уголовно-исполнительной системы исполняется 30 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по региону, 30 июня 1994 года на основании приказа МВД России № 222 функции охраны исправительных учреждений были переданы органам уголовно-исполнительной системы. На сегодняшний день в УФСИН России по Псковской области в подразделениях охраны ежедневно несут службу больше 300 сотрудников, из них примерно пятая часть – офицерского состава.

«Основными задачами службы охраны является надежная изоляция подозреваемых, обвиняемых и осужденных от общества, пресечение попыток побега, перебросов запрещенных предметов через запретные зоны, недопущение проноса и провоза через КПП запрещенных предметов.

В состав подразделений охраны входит кинологическая служба, которая специализируется на поиске по следу, обысках и патрулировании запретных зон режимных объектов, а также досмотре транспорта. Специалисты-кинологи проводят большую работу по предотвращению доставки на территорию ИУ запрещенных предметов. Также в составе отделов охраны имеются группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения. На них возложена функция по установке и поддержанию в рабочем состоянии инженерно-технических средств обнаружения нарушителей, видеонаблюдения за территорией и объектами учреждений, обеспечению подразделений связью и вооружением. За последние годы технические возможности значительно возросли, в учреждениях всё больше используются новые, современные ИТСО.

За свою 30-летнюю историю служба охраны УИС сложилась как самостоятельная структура, укомплектованная профессионально подготовленными кадрами, обеспеченная современными видами вооружения, техникой, средствами связи и специальными средствами. Высокий профессионализм и стойкость, умение выполнять поставленные задачи в сложной обстановке, верность традициям, выработанным в годы становления, являются отличительными чертами сотрудников отделов охраны.

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет всех сотрудников и ветеранов службы охраны с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спокойных будней и бодрости духа», – заключили в Управлении.