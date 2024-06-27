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Общество

Великолучанам напомнили о запрете жечь горючий мусор и разводить костры

30.06.2024 19:39|ПсковКомментариев: 0

Сегодня сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области в рамках профилактического мероприятия «Весенне-летний пожароопасный период» проведен профилактический рейд в городе Великие Луки. 

В ходе рейда гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, требования Правил противопожарного режима в РФ в части запрета сжигания горючего мусора на территории города, а также о запрете разведения костров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Распространены листовки о недопустимости выжигания сухой растительности и памятки о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Жителям города довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки за 5 месяцев 2024 года, основные причины пожаров и гибели людей.

При проведении профилактического рейда особое внимание уделялось наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетные семьи, маломобильные граждане, одиноко проживающие пожилые граждане.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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