Общество

Великолучанам напомнили о запрете жечь горючий мусор и разводить костры

Сегодня сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области в рамках профилактического мероприятия «Весенне-летний пожароопасный период» проведен профилактический рейд в городе Великие Луки.

В ходе рейда гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, требования Правил противопожарного режима в РФ в части запрета сжигания горючего мусора на территории города, а также о запрете разведения костров, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Распространены листовки о недопустимости выжигания сухой растительности и памятки о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Жителям города довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки за 5 месяцев 2024 года, основные причины пожаров и гибели людей.

При проведении профилактического рейда особое внимание уделялось наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетные семьи, маломобильные граждане, одиноко проживающие пожилые граждане.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области.