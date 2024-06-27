Общество

День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).

Программа мероприятий, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий, которые пройдут в Псковской области: