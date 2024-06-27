День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».
Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).
Программа мероприятий, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий, которые пройдут в Псковской области:
|
№ п/п
|
Формат и наименование мероприятия
|
Место проведения
|
Дата и время
|
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова»
|
|
Выставка книг специальных форматов ко Дню ветеранов боевых действий «Здравствуй, Донбасс!»
|
ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»,
г. Псков, ул. Набат, д. 5
|
01-31 июля
|
|
Встреча ветеранов боевых действий, организованная региональным отделением общероссийской организации «Офицеры России»
|
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова»
г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2
|
01 июля
15.00
(возможна корректировка времени)
|
|
Открытый показ кинофильма «Бессмертные» (реж Т. Кеосаян, 2022 г.)
|
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова»
г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2
|
01 июля
17.00
|
ГБУК ПО «Военно-Исторический музей-Заповедник»
|
|
Выставка «01 июля – день ветеранов боевых действий»
|
Военно-исторический отдел,
г. Остров, ул. К. Либкнехта, д. 7а
|
01 июня
|
г. Великие Луки
|
|
Торжественный митинг
|
Сквер «Воинской Славы»
г. Великие Луки, на пересечении ул. К. Либкнехта и пр-та Октябрьского
|
01 июля
12.00
|
|
Возложение цветов
|
Аллея памяти, погибшим военнослужащим 6 роты 104 гвардейского парашютно – десантного полка 76 гвардейской воздушно – десантной дивизии,
г. Великие Луки, ул. Дьяконова, стр. 58
|
01 июля
13.00
|
Бежаницкий район
|
|
Не запланировано
|
|
|
Великолукский район
|
|
«1 июля – День ветеранов боевых действий».
День Информации.
|
Центральная районная библиотека,
г. Великие Луки, ул. Толстого,
д. 25
|
01 июля
11.00
|
Гдовский район
|
|
Не запланировано
|
|
|
Дедовичский район
|
|
Информационное сообщение
«День ветеранов боевых действий»
|
МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека»,
|
01 июля
10.00
|
Дновский район
|
|
Урок мужества «Наши земляки – наши герои»
|
МУ «Дновский районный культурный центр»,
г. Дно, улица Ленина, д. 19
|
01 июля
15.00
|
Куньинский район
|
|
Тематическая программа с минутой молчания и возложением цветов
|
Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 г.
п. Кунья, ул. Пионерская
|
01 июля
|
Локнянский муниципальный округ
|
|
Тематическая программа «Героев помним и знаем»
|
Крестиловский сельский дом культуры,
дер. Крестилово, ул. Мира, д. 55
|
01 июля
12.00
|
Невельский муниципальный округ
|
|
Информационный час «День ветеранов боевых действий»
|
Лёховский сельский Дом культуры
дер. Лехово, ул. Центральная,
д. 10
|
01 июля
11.00
|
Новосокольнический район
|
|
Выставка «День памяти и скорби ветеранов боевых действий»
|
Краеведческий музей
г. Новосокольники, ул. Отса, д. 9
|
01 июля
12.00
|
Опочецкий муниципальный округ
|
|
Акция «День памяти ветеранов боевых действий»
|
Сквер возле Опочецкого дома культуры
г. Опочка, ул. Калинина, 2А
|
01 июля
|
Островский район
|
|
Историко-патриотическая программа «Свой долг исполнили сполна».
|
МБУК Центр культуры «Юбилейный»,
г. Остров, ул. 25 октября, д. 23
|
01 июля
15.00
|
Палкинский район
|
|
Урок мужества «Наши земляки»
|
Грибулевский сельский клуб
дер. Грибули, ул. Школьная
|
01 июня
14.00
|
Печорский муниципальный округ
|
|
Тематическая беседа ко Дню ветеранов боевых действий «Страны достойные сыны»
|
Памятник «Стелла»,
г. Печоры, ул. Псковская
|
01 июля
12.00
|
Плюсский район
|
|
Вечер воспоминаний с ветеранами боевых действий «Святое дело Родине служить»
|
МБУ «Плюсская районная центральная библиотека»,
п. Плюсса, ул. Ленина, д. 18
|
01 июля
12.00
|
|
Тематическая беседа ко Дню ветеранов боевых действий «Страны достойные сыны»
|
МБУ «Районный Дом культуры», п. Плюсса, ул. Ленина, д. 16-а
|
01 июля
14.00
|
Порховский район
|
|
Информационная онлайн страничка «Они исполнили свой долг, мы сохраним о них память»
|
Группа ВК
vk.com/porkhovskk
|
01 июля
10.00
|
|
Час мужества с приглашением Ветерана боевых действий
|
Порховская центральная районная библиотека,
г. Порхов, пр-кт Ленина, д. 32А
|
01 июля
15.00
|
Псковский район
|
|
Митинг и возложение цветов
|
Памятник воинам-десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка,
дер. Череха
|
01 июля
12.00
|
|
Экскурсия
|
Музей 6-й роты,
дер. Череха
|
01 июля
|
|
Открытие мемориальный доски
|
дер. Похвальщина
|
01 июля
12.30
|
Пустошкинский район
|
|
Тематическое мероприятие «Ветераны - герои нашего времени»
|
МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры»,
г. Пустошка, ул. Октябрьская,
д. 55
|
01 июля
12.00
|
Пушкиногорский район
|
|
Литературно-музыкальный онлайн-концерт «Постоим за Отечество!»
|
|
01 июля
12.00
|
Струго-Красненский муниципальный округ
|
|
Информационный час «Боевое братство»
|
Центральная районная библиотека,
п. Струги Красные, ул. Победы, д. 2в
|
02 июля
10.00
|
|
Тематическая программа «О доблести, о подвиге, о славе»
|
МБУ «Струго-Красненский районный культурный центр»
п. Струги Красные, ул. Победы, д. 2в
|
01 июля
13.00
|
Усвятский район
|
|
Беседа у книжной выставки ко Дню ветеранов боевых действий «И мужество, как знамя, пронесли»
|
Библиотечный отдел МУК «Усвятский районный центр культуры»,
п. Усвяты, ул. Карла Маркса,
д. 17
|
29 июня - 01 июля
12.00, 15.00