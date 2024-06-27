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Общество

День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля

01.07.2024 11:15|ПсковКомментариев: 0

1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).

Программа мероприятий, приуроченных ко Дню ветеранов боевых действий, которые пройдут в Псковской области: 

№ п/п

Формат и наименование мероприятия

Место проведения
(адрес)

Дата и время

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова»

  1.  

Выставка книг специальных форматов ко Дню ветеранов боевых действий «Здравствуй, Донбасс!»

ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»,

г. Псков, ул. Набат, д. 5

01-31 июля

  1.  

Встреча ветеранов боевых действий, организованная региональным отделением общероссийской организации «Офицеры России»

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова»

г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2

01 июля

15.00

(возможна корректировка времени)

  1.  

Открытый показ кинофильма «Бессмертные» (реж Т. Кеосаян, 2022 г.)

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова»

г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2

01 июля

17.00

ГБУК ПО «Военно-Исторический музей-Заповедник»

  1.  

Выставка «01 июля – день ветеранов боевых действий»

Военно-исторический отдел,

г. Остров, ул. К. Либкнехта, д. 7а

01 июня

г. Великие Луки

  1.  

Торжественный митинг

Сквер «Воинской Славы»

г. Великие Луки, на пересечении ул. К. Либкнехта и пр-та Октябрьского

01 июля

12.00

  1.  

Возложение цветов

Аллея памяти, погибшим военнослужащим 6 роты 104 гвардейского парашютно – десантного полка 76 гвардейской воздушно – десантной дивизии,

г. Великие Луки, ул. Дьяконова, стр. 58

01 июля

13.00

Бежаницкий район

  1.  

Не запланировано

 

 

Великолукский район

  1.  

«1 июля – День ветеранов боевых действий».

День Информации.

Центральная районная библиотека,

г. Великие Луки, ул. Толстого,

д. 25

01 июля

11.00

Гдовский район

  1.  

Не запланировано

 

 

Дедовичский район

  1.  

Информационное сообщение

«День ветеранов боевых действий»

 

МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека»,

 

01 июля

10.00

Дновский район

  1.  

Урок мужества «Наши земляки – наши герои»

МУ «Дновский районный культурный центр»,

г. Дно, улица Ленина, д. 19

01 июля

15.00

Куньинский район

  1.  

Тематическая программа с минутой молчания и возложением цветов

Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 г.

п. Кунья, ул. Пионерская

01 июля

Локнянский муниципальный округ

  1.  

Тематическая программа «Героев помним и знаем»

Крестиловский сельский дом культуры,

дер. Крестилово, ул. Мира, д. 55

01 июля

12.00

Невельский муниципальный округ

  1.  

Информационный час «День ветеранов боевых действий»

Лёховский сельский Дом культуры

дер. Лехово, ул. Центральная,

д. 10

01 июля

11.00

Новосокольнический район

  1.  

Выставка «День памяти и скорби ветеранов боевых действий»

Краеведческий музей

г. Новосокольники, ул. Отса, д. 9

01 июля

12.00

Опочецкий муниципальный округ

  1.  

Акция «День памяти ветеранов боевых действий»

Сквер возле Опочецкого дома культуры

г. Опочка, ул. Калинина, 2А

01 июля

Островский район

  1.  

Историко-патриотическая программа «Свой долг исполнили сполна».

МБУК Центр культуры «Юбилейный»,

г. Остров, ул. 25 октября, д. 23

01 июля

15.00

Палкинский район

  1.  

Урок мужества «Наши земляки»

Грибулевский сельский клуб

дер. Грибули, ул. Школьная

01 июня

14.00

Печорский муниципальный округ

  1.  

Тематическая беседа ко Дню ветеранов боевых действий «Страны достойные сыны»

Памятник «Стелла»,

г. Печоры, ул. Псковская

01 июля

12.00

Плюсский район

  1.  

Вечер воспоминаний с ветеранами боевых действий «Святое дело Родине служить»

МБУ «Плюсская районная центральная библиотека»,

п. Плюсса, ул. Ленина, д. 18

01 июля

12.00

  1.  

Тематическая беседа ко Дню ветеранов боевых действий «Страны достойные сыны»

МБУ «Районный Дом культуры», п. Плюсса, ул. Ленина, д. 16-а

01 июля

14.00

Порховский район

  1.  

Информационная онлайн страничка «Они исполнили свой долг, мы сохраним о них память»

Группа ВК

vk.com/porkhovskk

01 июля

10.00

  1.  

Час мужества с приглашением Ветерана боевых действий

Порховская центральная районная библиотека,

г. Порхов, пр-кт Ленина, д. 32А

01 июля

15.00

Псковский район

  1.  

Митинг и возложение цветов

Памятник воинам-десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка,

дер. Череха

01 июля

12.00

  1.  

Экскурсия

Музей 6-й роты,

дер. Череха

01 июля

  1.  

Открытие мемориальный доски

дер. Похвальщина

01 июля

12.30

Пустошкинский район

  1.  

Тематическое мероприятие «Ветераны - герои нашего времени»

МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры»,

г. Пустошка, ул. Октябрьская,

д. 55

01 июля

12.00

Пушкиногорский район

  1.  

Литературно-музыкальный онлайн-концерт «Постоим за Отечество!»

 

01 июля

12.00

Струго-Красненский муниципальный округ

  1.  

Информационный час «Боевое братство»

Центральная районная библиотека,

п. Струги Красные, ул. Победы, д. 2в

02 июля

10.00

  1.  

Тематическая программа «О доблести, о подвиге, о славе»

МБУ «Струго-Красненский районный культурный центр»

п. Струги Красные, ул. Победы, д. 2в

01 июля

13.00

Усвятский район

  1.  

Беседа у книжной выставки ко Дню ветеранов боевых действий «И мужество, как знамя, пронесли»

Библиотечный отдел МУК «Усвятский районный центр культуры»,

п. Усвяты, ул. Карла Маркса,

д. 17

29 июня - 01 июля

12.00, 15.00

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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