Общество

Пять единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

53 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 24 по 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушения и изъяли пять единиц оружия.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминают, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.