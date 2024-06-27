Общество

Внедрение в практику сервиса поддержки принятия врачебных решений MedicBK реализуется в Псковской области

В Псковской области реализуется внедрение в практику сервиса поддержки принятия врачебных решений MedicBK. Система с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) автоматически анализирует электронную медицинскую карту пациента, выделяет клинически значимые признаки, применяет к ним оцифрованные алгоритмы клинических рекомендаций, одобренные министерством здравоохранения РФ, и предоставляет подсказки по лечению и обследованию. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В сервисе оцифрованы алгоритмы клинических рекомендаций по основным сердечно-сосудистым заболеваниям: артериальной гипертензии, фибрилляции предсердий, хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушениям липидного обмена. Алгоритмы клинических рекомендаций своевременно обновляются. Также в сервисе оцифрованы все основные клинические шкалы и калькуляторы, которые рассчитываются автоматически.

Сервис принятия врачебных решений помогает экономить время врача, собирая цифровой профиль из всех имеющихся электронных документов пациента. Он предлагает «второе мнение» по лечению и обследованию пациента, отражающее позицию клинических рекомендаций, напоминает врачу тезисы клинических рекомендаций, относящихся к текущему клиническому случаю и указывает на индивидуальные противопоказания пациента к лекарственным средствам. С помощью искусственного интеллекта сервис также прогнозирует уровень холестерина низкой плотности и скорость клубочковой фильтрации, если показатели отсутствуют в электронной карте пациента. Это позволяет выявить пациентов для первоочередного обследования.

Сервис интегрирован в региональную медицинскую информационную систему и доступен врачам.

«В Аналитическом дашборде врач или организатор здравоохранения могут оценивать группы пациентов с различными заболеваниями, выявляя пациентов высокого риска, с недостижением целевых показателей здоровья или с неоптимальной терапией, обследованием. Автоматически отобранных по необходимым признакам в список пациентов. Их можно и нужно вызвать на прием для коррекции терапии и/или дообследования», - главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб.