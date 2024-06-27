Общество

Три студента из Псковской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»

Церемония награждения победителей первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» состоялась в Москве. В число 200 победителей вошли трое студентов из Псковского государственного университета: Екатерина Романова, Лилия Содель, Владислав Елисеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В первом модуле трека приняли участие почти 20 000 человек, до этапа защиты образа студента России дошли 384 конкурсанта. Имена 200 победителей из 108 вузов и 46 регионов страны объявили в прямом эфире в официальном сообществе проекта. Победители получили ценные подарки от проекта «Твой Ход» и его партнеров на награждении в лектории Российского общества «Знание» в павильоне «Космонавтика и авиация».

«Трек "ПервопроХодец" показал, насколько востребованы такие инициативы среди первокурсников. Около 20 000 поданных заявок на первый модуль свидетельствуют о высоком интересе студентов к участию в молодежной политике и студенческих проектах. Победители уже проявили себя как лидеры и активные представители сообщества, и я уверен, что они внесут значительный вклад в развитие своих вузов и студенчества всей страны», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Конкурсный трек познакомил участников со студенческим сообществом. Ребята узнали о возможностях самореализации и познакомились с устройством молодежной политики страны. Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.

«Студенты первых курсов особенно нуждаются во внимании, поддержке и мотивации. Они только начинают свой путь, им важно найти своё место в студенческом сообществе, а нам — помочь сделать их студенческую жизнь активной, интересной, насыщенной новыми знакомствами и событиями. Впервые в четвертом сезоне был запущен трек "ПервопроХодец", чтобы вовлечь активных студентов-новичков в проект "Твой Ход" и познакомить их с возможностями самого масштабного студенческого сообщества страны и системы молодёжной политики. Мы видим, что ребята активно и с интересом включились в конкурсный трек. Участие в нем позволило первокурсникам не только раскрыть свой потенциал, но и получить ценные знания и опыт, завести полезные знакомства, которые помогут им в дальнейшей реализации поставленных целей», — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

«Во время поступления у меня был страх, что будет сложно влиться в новый коллектив. А потом я узнал о проекте "Твой Ход" и о треке "ПервопроХодец" для студентов-первокурсников и понял, что мне стоит принять в нем участие. Я верил, что встречу здесь единомышленников и смогу влиться в студенческую жизнь. Конечно, меня интересует молодежная политика, разработка активностей и создание проектов, но я считаю это приятным бонусом к знакомству с классными людьми. Благодарю экспертов за высокую оценку моей работы. Я счастлив слышать своё имя в числе 200 лучших», — поделился победитель трека «ПервопроХодец» Владислав Елисеев.

Следующая волна подачи заявок на конкурсный трек «ПервопроХодец» уже началась и продлится до 30 сентября на платформе проекта «Твой Ход». Участие смогут принять студенты, которые будут первокурсниками бакалавриата или специалитета на декабрь 2024 года. Проект «Твой Ход» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.