Общество

Единое пособие оформили родителям почти 33 тысяч детей Псковской области с начала года

Отделение Социального фонда России по Псковской области одобрило единое пособие родителям 32 715 детей в регионе. Большая часть обратившихся подавали заявление на выплату на портале госуслуг без предоставления дополнительных документов о доходах и имуществе семьи. Всю необходимую для назначения пособия информацию Отделение получило самостоятельно.

«Большинство заявителей - это семьи, которые ранее уже получали пособие, но у них истек годовой период выплаты средств. Напомню, согласно действующим правилам, пособие устанавливается на 12 месяцев. Чтобы продлить срок его получения, по истечении этого времени, родители могут подать новое заявление в региональное Отделение фонда. Сделать это можно как в месяц окончания периода выплаты, так и в следующем за ним месяце», — отметила управляющий Отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

В зависимости от материального положения семьи региональное Отделение фонда устанавливает единое пособие в размере 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе.

Базовая выплата составляет половину прожиточного минимума на каждого ребенка. В среднем по Псковской области это 7, 4 тысячи рублей в месяц в текущем году. Если с учетом такой суммы пособия доход на одного человека в семье меньше усредненного прожиточного минимума в регионе, размер выплаты увеличивают до 75% . Если доход при этом по-прежнему меньше среднего прожиточного минимума, пособие устанавливают в максимальном размере – 100%.

Отметим, с июня 2024 года пособие оформляется с применением обновленных правил по учету доходов родителей и детей. Так, изменения касаются порядка учета алиментов. Если алименты установлены на основании устной договоренности или соглашения между родителями, Отделение СФР по Псковской области учтет сумму, указанную в заявлении, но не меньше тех гарантий, которые предусмотрены Семейным кодексом. А именно: четверть минимального размера оплаты труда на одного ребёнка (4 810 руб.), треть МРОТ — на двоих детей (6 414 руб.), половина МРОТ — на трех и более детей (9 621 руб.). Размер МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля. Если алименты установлены судом, то в доход семьи войдут только фактически поступившие средства.

Помимо этого, расширен перечень доходов, которые исключены при назначении пособия. С 1 июня Отделение СФР по Псковской области не учитывает доходы, которые получали несовершеннолетние дети. Это условие применяется в том случае, если ребенок не менее 6 месяцев расчетного периода обучался очно. Важно отметить, что новые правила не распространяются на доходы детей от самозанятости — они по-прежнему будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Кроме того, в доходах для назначения единого пособия теперь не учитывают проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

Напомним, при определении права на получение единого пособия в 2024 году доход на одного члена семьи в Псковской области не должен превышать 15 298 рублей (прожиточный минимум на душу населения в регионе).