Общество

Суд завершил процедуру конкурсного производства в отношении «Формоза-ИТ»

Арбитражный суд Псковской области завершил процедуру конкурсного производства по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью «Формоза-ИТ» 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Согласно представленному конкурсным управляющим реестру требований кредиторов, сведения о кредиторах общества с ограниченной ответственностью «Формоза-ИТ» отсутствуют.

Ранее 21 мая 2024 года арбитражным судом в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Формоза-ИТ», в удовлетворении заявления Детской музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Формоза-ИТ» в сумме 13 млн 300 тысяч 483 руб. основного долга отказано.