Общество

Александр Ширкин назначен директором Опухликовской школы

Бывший директор специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа» Псковской области Александр Ширкин назначен директором Опухликовской школы. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Олега Майорова

«Ситуация вокруг Опухликовской школы нашла решение. На предложение администрации округа о руководстве этим учреждением откликнулся Александр Ширкин. Он назначен на должность директора Опухликовской школы. Рассчитываю, что коллектив поддержит руководителя, ведь от этого зависит устойчивое функционирование образовательного учреждения», - сказал глава округа.