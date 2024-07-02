Общество

Псковский Дом молодёжи открылся для проведения мероприятий

Псковский Дом молодёжи открылся для проведения мероприятий. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив, этой возможностью могут воспользоваться любые некоммерческие общественные организации.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив

Для проведения мероприятий в Доме молодёжи есть сразу несколько площадок на выбор: Актовый зал, в котором смогут разместиться до 200 человек; Лекционный зал с вместимостью до 100 человек; небольшая группа из 15 человек сможет встретиться и обсудить все необходимые вопросы в Зале собраний. В Доме молодёжи есть даже своя студия звукозаписи.

Сотрудники смогут предложить для ваших лекций, концертов и творческих встреч интерактивные доски, ноутбук, экран и проектор, колонки, микрофоны, флипчарт, стулья, пуфы, профессиональное мультимедийное оборудование.

«Дом молодёжи – это современное пространство для новых идей! Он только открылся и очень ждёт креативных молодых ребят, качественной музыки, свежих идей, умных и смелых высказываний, новых проектов. Наши двери открыты. Наполняйте Дом молодёжи своей энергией. Это пространство специально для вас!», - Алеся Михачёва, директор Центра молодёжи и общественных инициатив.

Важно, что помещения предоставляются СО НКО и общественным организациям, а также коммерческим организациям Псковской области. Телефон для связи и уточняющих вопросов - 89532483531 (Милана).