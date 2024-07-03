Общество

Молодо-зелено

Не секрет, что движущей силой развития регионов является молодёжь. Эта группа населения считается приоритетной и именно на неё ориентированы многие преобразования. Малые и средние города с каждым годом меняются в лучшую сторону, жить в них становится комфортнее людям всех возрастов - это факт. Однако подросшее поколение продолжает уезжать в мегаполисы, считая их более привлекательными для жизни и саморазвития.

В каких изменениях нуждаются современные молодые люди? Какие объекты и общественные пространства наиболее востребованы? Есть ли плюсы жизни на периферии? Насколько эффективны меры, принимаемые властями в целях сокращения оттока молодёжи? Рассмотрим на примере Великих Лук.

1. Мотивация

О плюсах жизни в малых городах России не так давно рассуждал глава города Николай Козловский в своём Telegram-канале. Он привёл данные исследования московского института роста экономики имени Петра Столыпина, который в феврале текущего года тщательно изучил мнение молодых людей, вставших перед выбором: оставаться в своём родном небольшом городе или переезжать в более крупный.

Опрос проводили в нескольких российских городах, в том числе в Пскове и Великих Луках. В пользу жизни в нестоличных населённых пунктах респонденты озвучили следующие аргументы: хорошая экология, отсутствие спешки и шума, близость природы, территориальная компактность, более качественные и прочные социальные связи. Некоторые опрошенные указали наличие близких родственников, друзей, знакомых.

Кроме того, молодёжь выделила ещё один важный фактор «якорения» в средних и малых городах - это простота в поиске работы.

Зарплата внезапно не оказалась определяющим фактором переезда молодых людей в мегаполисы. «Отчасти данный факт можно объяснить тем, что более высокий уровень заработной платы, который предлагают в городах-миллионниках, зачастую нивелируется стоимостью жилья и в целом жизни в крупном городе», - отметил Николай Козловский.

Думаю, каждый, кто хотя бы однажды бывал в Москве или Санкт-Петербурге, это подтвердит. Жить там безумно дорого. Стоимость покупки и аренды недвижимости зашкаливает, транспортные расходы гораздо выше, цены в банальных продуктовых магазинах сильно отличаются от тех, к которым привыкли псковичи и великолучане.

Также в опросе говорилось о стремительном развитии интернет-технологий, которые способствовали сокращению оттока населения из малых и средних городов. Пандемия коронавируса дала сильный толчок развитию дистанционного или удалённого формата работы, который позволяет людям трудиться в крупных российских компаниях, не покидая свой небольшой, но родной город. Этой возможностью сегодня пользуется огромный пласт населения. Потому что это удобно и позволяет, как минимум, экономить на передвижениях.

2. Какие условия будут создавать

Комментируя результаты исследования, экономисты и социологи констатировали: в нынешних обстоятельствах для устойчивого развития экономики и производства необходимо укреплять и развивать именно некрупные города – малые и средние, делать их более привлекательными для постоянного места проживания и работы.

Что требуется? Конкретику внёс президент России Владимир Путин. В послании Федеральному Собранию он отметил необходимость наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры, расширения программы социальной газификации, развития общественного транспорта и здравоохранения. А во время своего недавнего визита в Торжок Тверской области, с которой граничит Великолукский район, глава государства подчеркнул, что в небольших городах и сельской местности обязательно нужно развивать культурную сферу. Он анонсировал разработку специальных мер поддержки для работников сферы культуры в малых городах и подъёмные средства для молодых специалистов. Бонусы ждут и тех, кто уже трудится в сфере культуры, в том числе в части повышения уровня заработных плат и различных стимулирующих выплат.

Кроме того, по словам президента, будет модернизироваться материально-техническая база учреждений культуры. Всё это позволит значительно укрепить социальную составляющую жизни малых городов, сделает их ещё более притягательными для молодёжи.

Тем временем, руководство Великих Лук и других городов региона давно занимается благоустройством комфортной городской среды и развитием досуговой инфраструктуры, культуры и здравоохранения, повышением доступности детских садов и школ, учреждений дополнительного образования и объектов спорта.

3. Что уже сделано

В этом направлении в городе проводится большая работа. За последние годы в Великих Луках построены современные детские сады и школы, расширяется сеть спортивных учреждений, ремонтируются дворы и строятся детские площадки, обустраиваются комфортные зоны отдыха, идёт развитие культурной сферы. Это коротко, а подробнее - интернет вам в помощь, на его просторах можно легко найти всё о наиболее масштабных реализованных проектах.

«Именно поэтому после получения высшего образования в крупных городах молодые специалисты возвращаются в Великие Луки, устраиваются на хорошие должности, занимают руководящие посты, создают семьи и растят детей. И в целом, на сегодняшний день отмечено, что молодёжь в Великие Луки переезжает достаточно активно», - уверяют власти.

К слову, уезжать куда-либо на учёбу совсем не обязательно. На юге региона вузы и ссузы предлагают направления и специальности, как говорится, на любой вкус и цвет. Здесь можно получить как высшее, так и среднее профессиональное образование. Местные образовательные учреждения выпускают IT-специалистов, инженеров, таможенников, работников физической культуры и спорта, медиков, педагогов, представителей рабочих профессий. Последние в городе наиболее востребованы, об этом ниже.

Вспомните знаменитое: «Я остаюсь! Я буду здесь жить!» Основными точками притяжения, которые влияют на выбор молодых людей, сегодня считаются образование, трудоустройство и качество городской среды. Если всё это находится на достойном уровне вкупе с другими составляющими, молодым людям попросту не хочется никуда уезжать.

4. «Мал городок, да дорог»

«Про наш город можно с уверенностью сказать - мал городок, да дорог. Достигнутые Великими Луками на сегодняшний день результаты уникальны для Российской Федерации», - заявил Николай Козловский и привёл ключевые показатели, большинство из которых выше общероссийских.

Отмечается стабильный экономический рост. Так, с 2017 года объём производства продукции крупными и средними предприятиями вырос больше, чем в два раза: с 54 до 131 млрд рублей. Оборот по средним и крупным предприятиям также возрос почти в два с половиной раза: с 64 до 161 млрд рублей. Более чем в 2 раза выросли налоговые отчисления, в том числе в региональный бюджет: с 1,98 млрд рублей до 4,19 млрд рублей. Также возросли и отчисления во внебюджетные государственные фонды с 2,6 млрд рублей в 2017 году до 3,9 млрд рублей в 2023 году.

Цифры дают представление о городе, в действительности далеко не бедным, заслужившим полное право носить звание промышленной столицы со всеми вытекающими. В Великих Луках расположено огромное количество предприятий, работники которых получают весьма неплохие зарплаты. А значит, могут обеспечивать свои семьи, и быть примером для подрастающего поколения. Ребёнок, отец которого хорошо зарабатывает, будет неосознанно стремиться к тому же. И не где-то там, в тридевятом царстве, а здесь, в родном городе. Зачем куда-то уезжать в поисках туманного журавлика, если вполне достойная синичка есть под рукой?

Главное, чтобы и родители смогли преподнести чаду правильный жизненный сценарий. А не тот, что прививали нам с детства: «успешно окончить школу и сдать экзамены, чтобы как можно быстрее уехать учиться и найти работу в большом городе». Это давно не работает, мир изменился.

5. Чего не хватает

Власти намерены и дальше работать над созданием условий для разнообразного досуга горожан и планомерного улучшения городской среды при поддержке федерального и регионального центров. «Необходимо и дальше добиваться положительных результатов с учётом того, что развитие таких городов, как Великие Луки, является сегодня одним из приоритетов государственной политики в нашей стране. А значит, наша молодёжь продолжит и дальше активно приезжать в Великие Луки, жить здесь, работать и воспитывать детей – будущие поколения жителей города воинской славы Великие Луки», - выразил уверенность Николай Козловский.

Что для этого необходимо? Если коротко: выполнять установки федерального центра, озвученные выше, и масштабировать свой положительный опыт. Продолжать реализацию проектов благоустройства общественных пространств, развивать досуговое направление (в этой части городу ещё есть, к чему стремиться), создавать новые объекты, в обязательном порядке привлекая к этому молодёжь.

Например, затеять какой-нибудь творческий кластер, это направление сегодня пользуется огромной популярностью. В Великих Луках немало пустующих промышленных зданий, которые можно было бы превратить в арт-пространства. Вполне вероятно, что многие будут готовы лично участвовать в преобразованиях, которые позволят вдохнуть жизнь в заброшенные фабрики.

Молодые люди зачастую уезжают в мегаполисы в поисках радости, интересной и продуктивной жизни, устав от депрессивности локации, в которой родились. Изменить её не слишком сложно, и это делается уже сейчас — опять же в рамках проектов благоустройства. В их непосредственную реализацию следует почаще вовлекать молодых креативных людей, они должны быть причастны к преображениям. Уверена, что мотивированных и активных в городе хоть отбавляй, а применить свою энергию им порой некуда.

Кроме того, важно участие молодежи в процессах обсуждения наиболее важных вопросов городской повестки. При этом все голоса, откуда бы они ни звучали, должны быть услышаны. Чтобы понять, что именно нужно молодым людям в родном городе, их нужно об этом спросить. А ответ взять на заметку.

В целом хотелось бы пожелать Великим Лукам следующее: так держать и не останавливаться на достигнутом. Что бы ни говорили про этот и другие небольшие города, многие из них уже сейчас во многом готовы дать фору столичным. Да, не всего хватает. Но с учётом политики государства велик шанс, что в обозримом будущем молодежь не только перестанет рассматривать возможность переезда в крупные города, но и потянется обратно, в малые.

Ульяна Лаблюк